У партії Шольца зростає опір його повторному висуненню у канцлери

У Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) більшає тих, хто хоче бачити кандидатом у канцлери міністра оборони Бориса Пісторіуса, а не чинного канцлера Олафа Шольца.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Джо Вайнгартен з землі Рейнланд-Пфальц став першим депутатом Бундестагу, який публічно закликав міністра оборони Бориса Пісторіуса балотуватися. "Це моя чітка думка, що ми повинні йти у виборчу кампанію з Борисом Пісторіусом", – сказав він у неділю. Він закликав керівництво партії якнайшвидше знайти рішення з Шольцом.

"У нього є драйв, близькість до народу і здатність говорити про те, що потрібно зробити, чистою німецькою мовою. І це те, що зараз потрібно нашій країні", – сказав Вайнгартен про Пісторіуса.

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Крім того, ветеран СДПН Франц Мюнтеферінг також висловився проти кандидатури Шольца. Колишній лідер партії закликав ухвалити рішення щодо канцлера на партійному з'їзді – у разі необхідності, шляхом вотуму недовіри.

"Звичайно, опозиційні кандидати всередині власної партії є принципово можливими і не є ознакою безпорадності. Це демократія на практиці", – сказав Мюнтеферінг.

"Кандидатура канцлера – це не гра, про яку двоє чи більше кандидатів домовляються за пивом чи вечірнім сніданком, або яка передбачає право на переобрання", – сказав він. Голос Мюнтеферінга все ще має вагу в партії.

Згідно з опитуваннями, 64-річний Пісторіус вже кілька місяців є найпопулярнішим політиком Німеччини. Шольц, з іншого боку, знаходиться далеко позаду в нижніх рядах. З огляду на те, що рейтинг СДПН становить 15-16%, кілька місцевих і земельних політиків за останні дні вже висловилися на підтримку Пісторіуса. Однак він досі відкидав амбіції стати кандидатом від СДПН на посаду канцлера і підтримував Шольца.

Наразі попри розвал уряду Шольца його Соціал-демократична партія планує залишити чинного канцлера своїм головним кандидатом на майбутніх виборах.

Опитування свідчать, що більш ніж половина німців виступають за швидкі дострокові вибори. Також опитування прогнозують найкращий результат на виборах головній опозиційній партії Християнсько-демократичний союз.

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