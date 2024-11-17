В партии Шольца растет сопротивление его повторному выдвижению в канцлеры

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) растет число тех, кто хочет видеть кандидатом в канцлеры министра обороны Бориса Писториуса, а не действующего канцлера Олафа Шольца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Джо Вайнгартен из земли Рейнланд-Пфальц стал первым депутатом Бундестага, который публично призвал министра обороны Бориса Писториуса баллотироваться. "Это мое четкое мнение, что мы должны идти в избирательную кампанию с Борисом Писториусом", – сказал он в воскресенье. Он призвал руководство партии как можно быстрее найти решение с Шольцом.

"У него есть драйв, близость к народу и способность говорить о том, что нужно сделать, на чистом немецком языке. И это то, что сейчас нужно нашей стране", – сказал Вайнгартен о Писториусе.

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Кроме того, ветеран СДПГ Франц Мюнтеферинг также высказался против кандидатуры Шольца. Бывший лидер партии призвал принять решение по канцлеру на партийном съезде – в случае необходимости, путем вотума недоверия.

"Конечно, оппозиционные кандидаты внутри собственной партии принципиально возможны и не являются признаком беспомощности. Это демократия на практике", – сказал Мюнтеферинг.

"Кандидатура канцлера – это не игра, о которой двое или более кандидатов договариваются за пивом или вечерним завтраком, или которая предусматривает право на переизбрание", – сказал он. Голос Мюнтеферинга все еще имеет вес в партии.

Согласно опросам, 64-летний Писториус уже несколько месяцев является самым популярным политиком Германии. Шольц, с другой стороны, находится далеко позади в нижних рядах. Учитывая, что рейтинг СДПГ составляет 15-16%, несколько местных и земельных политиков за последние дни уже высказались в поддержку Писториуса. Однако он до сих пор отвергал амбиции стать кандидатом от СДПГ на пост канцлера и поддерживал Шольца.

Сейчас, несмотря на развал правительства Шольца, его Социал-демократическая партия планирует оставить действующего канцлера своим главным кандидатом на предстоящих выборах.

Опросы свидетельствуют, что более половины немцев выступают за скорые досрочные выборы. Также опросы прогнозируют лучший результат на выборах главной оппозиционной партии Христианско-демократический союз.

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