Син Трампа назвав "ідіотським" ймовірне зняття далекобійних обмежень для України

Син обраного президента США Дональда Трампа – Дональд Трамп-молодший – обурився неофіційним повідомленням про рішення Штатів і партнерів врешті дозволити Україні застосовувати далекобійну західну зброю по території РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X(Twitter).

Трамп-молодший поширив інший твіт із заголовком новини The New York Times про те, що Байден нібито вперше дав дозвіл Україні на застосування переданих США далекобійних ракет по території Росії.

"Військово-промисловий комплекс, схоже, хоче бути впевненим, що Третя світова вже почнеться до того, як мій батько отримає шанс встановити мир і врятувати життя. Що трильйони доларів (вочевидь, доходів для ВПК – Ред.) будуть зафіксовані… Ідіоти", – написав він.

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Нагадаємо, в неділю у NYT поширили інформацію про те, що чинний президент США Джо Байден нібито вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю по території РФ.

Як відомо, відмова США була однією з причин, якими німецький канцлер Шольц обґрунтовував своє небажання надавати Україні німецькі ракети Taurus.

Також у Білому домі доводилося давати пояснення про причини, чому не схвалюють далекобійні удари по РФ.