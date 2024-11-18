Сын Трампа назвал "идиотским" вероятное снятие дальнобойных ограничений для Украины

Сын избранного президента США Дональда Трампа – Дональд Трамп-младший – возмутился неофициальным сообщением о решении Штатов и партнеров наконец позволить Украине применять дальнобойное западное оружие по территории РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X (Twitter).

Трамп-младший распространил другой твит с заголовком новости The New York Times о том, что Байден якобы впервые дал разрешение Украине на применение переданных США дальнобойных ракет по территории России.

"Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет быть уверенным, что Третья мировая уже начнется до того, как мой отец получит шанс установить мир и спасти жизни. Что триллионы долларов (очевидно, доходов для ВПК – Ред.) будут зафиксированы... Идиоты", – написал он.

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Напомним, вечером NYT распространили информацию о том, что действующий президент США Джо Байден якобы впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие по территории РФ.

Как известно, отказ США был одной из причин, которыми немецкий канцлер Шольц обосновывал свое нежелание предоставлять Украине немецкие ракеты Taurus .