СМИ: США снимают дальнобойные ограничения для Украины только на Курщине, где есть войска КНДР

Решение Белого дома разрешить Украине применить дальнобойные американские ракеты по территории России якобы касается исключительно Курской области РФ и задумано как реакция на привлечение в войну военнослужащих Северной Кореи.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Axios.

Информированный собеседник издания утверждает, что Украине разрешили применять ATACMS пока только на территории Курской области России, где в боевых действиях на стороне РФ начали участвовать военные КНДР.

Киеву якобы сообщили о решении три дня назад.

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По его словам, мотивацией для этого решения является сдержать Северную Корею от отправки дополнительных своих сил для помощи России в войне против Украины.

В американской администрации надеются, что если северокорейские силы в России попадут под серьезный удар, в Пхеньяне могут пересмотреть решение о дальнейшей поддержке России человеческими силами, и это будет способствовать неудаче российского контрнаступления для вытеснения украинских сил с Курщины.

Напомним, вечером в The New York Times распространили информацию о том, что действующий президент США Джо Байден якобы впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие по территории РФ.

Как известно, отказ США был одной из причин, которыми немецкий канцлер Шольц обосновывал свое нежелание предоставлять Украине немецкие ракеты Taurus.

Также в Белом доме приходилось давать объяснения о причинах, почему не одобряют дальнобойные удары по РФ.