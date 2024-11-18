Глава МЗС Німеччини про дозвіл США на удари вглиб РФ: Україна має право захищатись

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок схвально відреагувала на дані про те, що США дали дозвіл Україні на удари далекобійними ракетами ATACMS для ударів по російській території.

Про це очільниця німецького МЗС сказала в інтерв'ю rbb, повідомляє "Європейська правда".

За словами Бербок, вже давно відомо, що вона та її партія "дивляться на це так само, як і наші східноєвропейські партнери, британці, французи та американці".

"Якби на нашу країну падали ракети, безпілотники і бомби, якби атакували дитячі лікарні, якби атакували енергопостачання, якби просто атакували наше звичайне життя, то ми б теж захищалися", – підкреслила вона.

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Міністерка сказала, що дозвіл США на застосування зброї дальнього радіуса дії полягає у знищенні пускових установок на російській території. Деякі об'єкти розташовані так близько до кордону, що протиповітряна оборона не допоможе, вказала вона.

Бербок зауважила, що саме тут американська далекобійна зброя могла б допомогти Україні.

"І це в рамках міжнародного права, права на самооборону. Кожна країна намагатиметься захистити свої школи і лікарні, щоб діти і люди могли вижити", – заявила вона.

Видання The New York Times повідомило, що президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю по території РФ.

За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області і рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.