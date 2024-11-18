Глава МИД Германии о разрешении США на удары вглубь РФ: Украина имеет право защищаться
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок одобрительно отреагировала на данные о том, что США дали разрешение Украине на удары дальнобойными ракетами ATACMS для ударов по российской территории.
Об этом глава немецкого МИД сказала в интервью rbb, сообщает "Европейская правда".
По словам Бербок, уже давно известно, что она и ее партия "смотрят на это так же, как и наши восточноевропейские партнеры, британцы, французы и американцы".
"Если бы на нашу страну падали ракеты, беспилотники и бомбы, если бы атаковали детские больницы, если бы атаковали энергоснабжение, если бы просто атаковали нашу обычную жизнь, то мы бы тоже защищались", – подчеркнула она.
Министр сказала, что разрешение США на применение оружия дальнего радиуса действия заключается в уничтожении пусковых установок на российской территории. Некоторые объекты расположены так близко к границе, что противовоздушная оборона не поможет, указала она.
Бербок отметила, что именно здесь американское дальнобойное оружие могло бы помочь Украине.
"И это в рамках международного права, права на самооборону. Каждая страна будет пытаться защитить свои школы и больницы, чтобы дети и люди могли выжить", – заявила она.
Издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие по территории РФ.
По данным портала Axios, речь идет о территории Курской области и решение задумано как реакция на вовлечение в войну войск Северной Кореи.