Глава МЗС Естонії покритикував Шольца: Телефонні дзвінки не роблять нашу позицію сильнішою

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна покритикував перший за два роки дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до правителя Росії Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед зустріччю очільників МЗС країн Євросоюзу 18 листопада.

Тсахкна нагадав, що у вівторок виповниться 1000-й день повномасштабної війни Росії проти України.

"Але насправді це вже не тисячний день, а близько 4000 днів з 2014 року. Вчора ми стали свідками однієї з найпотужніших повітряних атак РФ по Україні. Путін не збирається змінювати свої цілі, тож ми маємо дуже рішуче підтримувати Україну. Телефонні дзвінки не роблять нашу позицію сильнішою, це зрозуміло", – сказав Маргус Тсахкна.

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Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Тоді президент Володимир Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

Своєю чергою прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі нещодавньої масованої ракетної атаки РФ на Україну зазначив, що вона довела недієвість телефонної дипломатії.

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