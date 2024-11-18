Глава МИД Эстонии покритиковал Шольца: Телефонные звонки не делают нашу позицию сильнее

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна покритиковал первый за два года звонок канцлера Германии Олафа Шольца правителю России Владимиру Путину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ перед встречей глав МИД стран Евросоюза 18 ноября.

Тсахкна напомнил, что во вторник исполнится 1000-й день полномасштабной войны России против Украины.

"Но на самом деле это уже не тысячный день, а около 4000 дней с 2014 года. Вчера мы стали свидетелями одной из самых мощных воздушных атак РФ по Украине. Путин не собирается менять свои цели, поэтому мы должны очень решительно поддерживать Украину. Телефонные звонки не делают нашу позицию сильнее, это понятно", – сказал Маргус Тсахкна.

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Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Тогда президент Владимир Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне недавней массированной атаке РФ на Украину заявил, что она доказала недейственность телефонной дипломатии.

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