Глава МЗС Німеччини пригрозила Китаю наслідками за військову допомогу Росії

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пригрозила Китаю наслідками за військову допомогу Росії у її загарбницькій війні проти України.

Про це вона сказала в кулуарах засідання Ради ЄС в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

З вересня західні спецслужби повідомляють, що Китай допомагає лідеру Кремля Владіміру Путіну з розробкою бойових безпілотників для використання в Україні.

"Це повинно мати і матиме наслідки", – заявила міністерка закордонних справ Анналена Бербок у понеділок.

Реклама:

Вона підкреслила, що війна Путіна проти України є також атакою на свободу в Європі і зачіпає основні інтереси всіх європейських держав.

Зовнішньополітична служба ЄС раніше підтвердила, що наразі існують ознаки того, що в Китаї виробляються безпілотники для російської загарбницької війни.

Інформація про те, що Китай допомагає Росії дронами, з'явилася ще у вересні.

Тоді агентство Reuters повідомило з посиланням на джерела розвідки, що російська оборонна компанія в Китаї розробила і випробувала новий безпілотник з типовим позначенням G3, причому китайські фахівці нібито відіграли важливу роль у його розробці. Цей військовий безпілотник тепер буде вироблятися у великій кількості в Росії.

Нещодавно Північноатлантична рада обговорювала, чи повинен Альянс посилити свою позицію щодо Китаю через допомогу в озброєнні РФ. За даними джерел, посланці НАТО погодилися, що інформація про передачу технологій РФ заслуговує на довіру.

Однак, на відміну від США і Великої Британії, Німеччина на зустрічі проголосувала проти швидких каральних заходів.