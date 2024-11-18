Глава МИД Германии пригрозила Китаю последствиями за военную помощь России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пригрозила Китаю последствиями за военную помощь России в ее захватнической войне против Украины.
Об этом она сказала в кулуарах заседания Совета ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
С сентября западные спецслужбы сообщают, что Китай помогает лидеру Кремля Владимиру Путину с разработкой боевых беспилотников для использования в Украине.
"Это должно иметь и будет иметь последствия", – заявила министр иностранных дел Анналена Бербок в понедельник.
Она подчеркнула, что война Путина против Украины является также атакой на свободу в Европе и затрагивает основные интересы всех европейских государств.
Внешнеполитическая служба ЕС ранее подтвердила, что в настоящее время существуют признаки того, что в Китае производятся беспилотники для российской захватнической войны.
Информация о том, что Китай помогает России дронами, появилась еще в сентябре.
Тогда агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники разведки, что российская оборонная компания в Китае разработала и испытала новый беспилотник с типовым обозначением G3, причем китайские специалисты якобы сыграли важную роль в его разработке. Этот военный беспилотник теперь будет производиться в большом количестве в России.
Недавно Североатлантический совет обсуждал, должен ли Альянс усилить свою позицию в отношении Китая из-за помощи в вооружении РФ. По данным источников, посланцы НАТО согласились, что информация о передаче технологий РФ заслуживает доверия.
Однако, в отличие от США и Великобритании, Германия на встрече проголосовала против быстрых карательных мер.