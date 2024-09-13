Європейська розвідка: РФ розробила новий далекобійний дрон із двигунами з КНР

Європейські розвідувальні служби виявили, що Росія почала виробництво нового ударного безпілотника дальнього радіуса дії під назвою "Гарпія-А1" з використанням китайських двигунів і деталей.

Про це стало відомо агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією двох джерел Reuters у європейській розвідці, Росія виготовила понад 2500 дронів "Гарпія-А1" з липня 2023 по липень 2024 року.

Виробництвом займається дочірнє підприємство російського підсанкційного концерну "Алмаз-Антей" – Іжевський електромеханічний завод "Купол" (ІЕМЗ "Купол").

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Джерела Reuters сказали, що "Гарпія" використовується проти військових і цивільних об'єктів в Україні, завдаючи шкоди критично важливій інфраструктурі, а також призводячи до жертв серед цивільного населення і військових.

Цей дрон, за інформацією європейської розвідки, схожий на іранські "Шахеди", з вагою менше 300 кілограмів і заявленою дальністю польоту 1500 кілометрів. Серед їхніх відмінних рис – двигуни Limbach L-550 E, які виробляються в Китаї місцевою фірмою Xiamen Limbach.

У розпорядженні Reuters опинились документи, які підтверджують закупівлю й інших деталей для "Гарпій-А1" у Китаї – зокрема транзисторів, електронних модулів, розеток тощо, які маркувались як товари для "загального цивільного використання".

Підрядниками в цих оборудках були зокрема компанії, які раніше потрапили під західні санкції за допомогу Росії в ухиленні від обмежень.

Європейська розвідка висловила стурбованість тим, що китайські компанії продовжують постачати компоненти, які дозволяють Росії виробляти безпілотники-камікадзе.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило в коментарі Reuters, що Пекін суворо контролює експорт товарів з потенційним військовим застосуванням, зокрема безпілотників.

США неодноразово застерігали Китай від підтримки російської оборонної промисловості та запровадили сотні санкцій, спрямованих на обмеження можливостей Москви використовувати певні технології у військових цілях.

Раніше цього тижня заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що Китай безпосередньо допомагає російській військовій машині, підтримуючи її зусилля з ведення війни проти України.