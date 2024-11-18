Німеччина представить нову стратегію розвитку оборонної промисловості

Уряд Німеччини до кінця року опублікує нову стратегію розвитку оборонної промисловості, яка має на меті скоротити бюрократію і прискорити виробництво озброєнь.

Про це заявив у понеділок міністр оборони Борис Пісторіус, його слова наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус зауважив, що держава занадто довго розглядала себе більше як регулятора, аніж як партнера оборонної промисловості.

"Завдання полягає в тому, щоб і надалі зміцнювати оборонно-промислову базу нашої країни в ці часи. Не лише зберегти, а й посилити її", – сказав Пісторіус.

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"Тому ми хочемо цілеспрямовано поліпшити рамкові умови для ефективної оборонної промисловості", – додав він.

Стратегія може дозволити уряду брати участь у виробництві озброєнь і оборонних проєктах у "стратегічних випадках" і міститиме рекомендації в тому числі щодо просування ключових технологій і поліпшення фінансових рамок галузі.

Пісторіус заявив також, що уряд все ще здатний діяти, незважаючи на те, що коаліція між соціал-демократами, "Зеленими" і вільними демократами розпалася.

"Ми, як федеральний уряд, звичайно, продовжуватимемо вести інтенсивні дискусії з представниками оборонно-промислового комплексу", – додав Пісторіус.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приєдналася до лідерів, які наголошують, що країнам НАТО варто задуматися про більші витрати на оборону, аніж теперішній цільовий показник 2%.

Влітку найбільший оборонний концерн Німеччини заявив про небачене зростання.