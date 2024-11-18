Германия представит новую стратегию развития оборонной промышленности

Правительство Германии до конца года опубликует новую стратегию развития оборонной промышленности, которая имеет целью сократить бюрократию и ускорить производство вооружений.

Об этом заявил в понедельник министр обороны Борис Писториус, слова которого приводит агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Писториус отметил, что государство слишком долго рассматривало себя больше как регулятора, чем как партнера оборонной промышленности.

"Задача заключается в том, чтобы и в дальнейшем укреплять оборонно-промышленную базу нашей страны в эти времена. Не только сохранить, но и усилить ее", – сказал Писториус.

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"Поэтому мы хотим целенаправленно улучшить рамочные условия для эффективной оборонной промышленности", – добавил он.

Стратегия может позволить правительству участвовать в производстве вооружений и оборонных проектах в "стратегических случаях" и будет содержать рекомендации в том числе по продвижению ключевых технологий и улучшению финансовых рамок отрасли.

Писториус заявил также, что правительство все еще способно действовать, несмотря на то, что коалиция между социал-демократами, "Зелеными" и свободными демократами распалась

"Мы, как федеральное правительство, конечно, будем продолжать вести интенсивные дискуссии с представителями оборонно-промышленного комплекса", – добавил Писториус.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок присоединилась к лидерам, которые отмечают, что странам НАТО стоит задуматься о больших расходах на оборону, чем нынешний целевой показатель 2%.

Летом крупнейший оборонный концерн Германии заявил о невиданном росте.