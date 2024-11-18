"Переломний момент": німецькі військові отримали новий ударний гелікоптер у рекордний термін

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок прийняв перший з щонайменше 62 нових легких бойових гелікоптерів для німецьких збройних сил, який був доставлений менш ніж через рік після замовлення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Церемонія передання гелікоптера H145-M відбулася на заводі Airbus в баварському місті Донауверт.

Вертоліт H145-M фото: Getty images

Пісторіус високо оцінив відносно швидку поставку як ознаку поліпшення в сумнозвісній повільній оборонній бюрократії Німеччини.

Реклама:

За словами міністра, швидкість закупівель при оснащенні армії значно зросла.

"Це справжній переломний момент", – сказав Пісторіус, додавши, що це показує, чого можна досягти, коли збройні сили і промисловість Німеччини об'єднуються.

Штефан Томе, голова Airbus Helicopters Germany, назвав одинадцятимісячний період між замовленням і постачанням "рекордним".

Німецький парламент схвалив замовлення вартістю близько 2,5 млрд євро у грудні 2023 року.

Купівля фінансується переважно зі спеціального фонду в розмірі 100 мільярдів євро, створеного для відновлення німецької армії після російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Airbus має намір поставити 61 інший замовлений вертоліт до кінця 2028 року.

Згідно з повідомленням компанії, контракт також включає можливість поставки 20 додаткових вертольотів.

Нагадаємо, уряд Німеччини до кінця року опублікує нову стратегію розвитку оборонної промисловості, яка має на меті скоротити бюрократію і прискорити виробництво озброєнь.

Тим часом, влітку найбільший оборонний концерн Німеччини заявив про небачене зростання.