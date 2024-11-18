"Переломный момент": немецкие военные получили новый ударный вертолет в рекордный срок

Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник принял первый из по меньшей мере 62 новых легких боевых вертолетов для немецких вооруженных сил, который был доставлен менее чем через год после заказа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Церемония передачи вертолета H145-M состоялась на заводе Airbus в баварском городе Донауверт.

Вертолет H145-M фото: Getty images

Писториус высоко оценил относительно быструю поставку как признак улучшения в печально известной медленной оборонной бюрократии Германии.

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По словам министра, скорость закупок при оснащении армии значительно возросла.

"Это настоящий переломный момент", – сказал Писториус, добавив, что это показывает, чего можно достичь, когда вооруженные силы и промышленность Германии объединяются.

Штефан Томе, председатель Airbus Helicopters Germany, назвал одиннадцатимесячный период между заказом и поставкой "рекордным".

Немецкий парламент одобрил заказ стоимостью около 2,5 млрд евро в декабре 2023 года.

Покупка финансируется преимущественно из специального фонда в размере 100 миллиардов евро, созданного для восстановления немецкой армии после российского полномасштабного вторжения в Украину.

Airbus намерен поставить 61 другой заказанный вертолет до конца 2028 года.

Согласно сообщению компании, контракт также включает возможность поставки 20 дополнительных вертолетов.

Напомним, правительство Германии до конца года опубликует новую стратегию развития оборонной промышленности, которая имеет целью сократить бюрократию и ускорить производство вооружений.

Между тем, летом крупнейший оборонный концерн Германии заявил о невиданном росте.