Прем'єр Молдови оголосив перестановки в уряді напередодні складної виборчої кампанії

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан оголосив про перестановки в уряді після складних для президентки Маї Санду виборів та напередодні не менш складної кампанії перед парламентськими виборами наступного року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Речан оголосив імена нових міністрів, яких він запропонує на затвердження Санду.

Замість Андрія Спину на посаду міністра інфраструктури та регіонального розвитку запропоновано міністра сільського господарства та харчової промисловості Володимира Болю.

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На посаду міністра внутрішніх справ замість Адріана Ефроса запропоновано держсекретаря Міністерства внутрішніх справ Даніеллу Місаїл-Нікітін, на посаду міністра сільського господарства та харчової промисловості – підприємицю Людмилу Катлабугу. Раніше це міністерство очолював Боля.

Як раніше повідомляла "ЄП", у кабінеті Речана очікували на відставки значної кількості міністрів. Це пов’язували з прагненням президентки Маї Санду показати, що вона почула розчарування виборців, які не підтримали її кандидатуру на президентських виборах та прагнули змін.

Однак на практиці в уряді Речана наразі з'явились тільки два нові обличчя.

Зараз Санду та її партія вступають у непросту кампанію перед виборами до парламенту, що мають пройти наступного року. Очікують, що партія Санду втратить більшість.

Деталі у відео: чи виграє команда Санду нові вибори.