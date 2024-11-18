Премьер Молдовы объявил перестановки в правительстве накануне сложной избирательной кампании

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан объявил о перестановках в правительстве после сложных для президента Майи Санду выборов и накануне не менее сложной кампании перед парламентскими выборами в следующем году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Речан объявил имена новых министров, которых он предложит на утверждение Санду.

Вместо Андрея Спину на должность министра инфраструктуры и регионального развития предложено министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимира Болю.

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На должность министра внутренних дел вместо Адриана Эфроса предложена госсекретарь Министерства внутренних дел Даниэлла Мисаил-Никитин, на должность министра сельского хозяйства и пищевой промышленности – предпринимательница Людмила Катлабуга. Ранее это министерство возглавлял Боля.

Как ранее сообщала "ЕП", в кабинете Речана ожидали отставки значительного количества министров. Это связывали со стремлением президента Майи Санду показать, что она услышала разочарование избирателей, которые не поддержали ее кандидатуру на президентских выборах и стремились к переменам.

Однако на практике в правительстве Речана пока появились только два новых лица.

Сейчас Санду и ее партия вступают в непростую кампанию перед выборами в парламент, которые должны пройти в следующем году. Ожидается, что партия Санду потеряет большинство.

Детали в видео: выиграет ли команда Санду новые выборы.