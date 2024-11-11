Міністр інфраструктури Молдови пішов з уряду і партії Маї Санду

У Молдові міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрей Спину оголосив про відставку та заявив, що залишає керівну партію "Дія і солідарність" (PAS) президентки Маї Санду.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Спину зазначив, що в останні роки брав на себе складні завдання, щоб країна досягла успіху, і зараз, як ніколи, знає, що Молдова рухається в правильному напрямку.

"Протягом усього цього періоду я зазнавав несправедливої наклепницької кампанії. Практично щодня я стикався з нападками, які не супроводжувалися жодними доказами. Я продовжував виконувати свою роботу в інтересах нашої країни. Я знаю, що залишаю за собою, і впевнений, що ніхто не зможе спростувати сумлінність моїх вчинків", – написав Спину у своєму Telegram-каналі.

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Він додав, що віднині залишає уряд Молдови і партію "Дія і солідарність".

Спину обіймав посаду віцепрем’єра та міністра інфраструктури та регіонального розвитку в уряді Наталії Гаврилиці та продовжив свою роботу на посаді міністра в уряді Доріна Речана.

За даними джерела "ЄП", цього тижня у молдовському уряді очікуються відставки значної кількості інших членів кабінету Речана.

Напередодні другого туру президентських виборів президентка Мая Санду заявила, що необхідно провести перестановки в уряді.

Санду зазначила, що відвідала різні населені пункти та почула, що люди вимагають змін. Вона вказала, що ці зміни мають бути здійснені до кінця цього року.

На початку листопада про кадрові зміни в уряді повідомив прем'єр-міністр Дорін Речан.

Після перемоги у другому турі Санду заявила, що Молдова змогла показати свою волю, хоча й зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи.

Дивіться детальне пояснення "ЄП" про те, як Санду виграла вибори у Молдові, а Путін програв.