Боррель підтвердив, що ЄС скерує до Грузії "політичну місію"

Європейський Союз планує відправити до Грузії "політичну місію", яка вивчить повідомлення про порушення на парламентських виборах 26 жовтня.

Про це він заявив за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі в понеділок, 18 листопада, пише "Європейська правда".

На питання про ситуацію в Грузії Боррель підтвердив, що ЄС "направить місію, політичну місію в Грузію, аби ретельно вивчити, що сталось".

Він також нагадав, що Євросоюз уже вжив заходів на тлі антидемократичного розвороту грузинської влади, заморозивши або скасувавши фінансування за програмами на підтримку уряду Грузії.

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"Ми скасували десь 120 мільйонів євро підтримки грузинському уряду та збираємось скерувати цю підтримку на програми, які безпосередньо допомагають неурядовим організаціям і грузинському суспільству", – зазначив топдипломат ЄС.

ЗМІ раніше писали, що спецпредставник ЄС на Південному Кавказі може отримати ширший мандат з огляду на розвиток подій в Грузії, а Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ проінформує європосадовців про ситуацію.

Нагадаємо, опозиційні партії у Грузії не визнають підсумків виборів, що пройшли наприкінці жовтня, і наголошують, що їх було сфальсифіковано. Минулими вихідними Центральна виборча комісія Грузії затвердила результати виборів, на яких, згідно з офіційними результатами перемогла керівна партія "Грузинська мрія".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, реагуючи на підсумковий протокол ЦВК про результати парламентських виборів 26 жовтня, заявила, що "вибори не відбулися", а оголошені результати вона буде оскаржувати.

Останнім часом у ЄС лунають заяви, що якщо "Грузинська мрія" не змінить свій антидемократичний курс, то Грузія не матиме шансів на зближення з Євросоюзом.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію.