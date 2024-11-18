Укр Рус Eng

ЗМІ: ЄС направить технічну місію в Грузію, де влада взяла антизахідний курс

Новини — Понеділок, 18 листопада 2024, 17:23 — Христина Бондарєва

Європейський Союз вирішив направити в Грузії місію після того, як у країні відбулися парламентські вибори, які грузинська опозиція не визнала.

Про це повідомив редактор "Радіо Свободи" з питань Європи Рікард Джозвяк у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Ситуацію в Грузії обговорювали міністри закордонних справ ЄС на своїй зустрічі у понеділок. Вони вирішили направити в країну технічну місію у складі посадовців зовнішньополітичної служби ЄС та Єврокомісії.

Крім того, спецпредставник ЄС на Південному Кавказі може отримати ширший мандат з огляду на розвиток подій в Грузії, а Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ проінформує європосадовців про ситуацію.

Реклама:

Нагадаємо, опозиційні партії у Грузії не визнають підсумків виборів, що пройшли наприкінці жовтня, і наголошують, що їх було сфальсифіковано.

У суботу під будівлею грузинського ЦВК зібрався протест проти результатів парламентських виборів. Крім того, під час засідання голову ЦВК облили чорною фарбою

Згодом ЦВК все ж затвердила результати парламентських виборів, на яких, згідно з офіційними результатами перемогла керівна партія "Грузинська мрія". Останнім часом у ЄС лунають заяви, що якщо "Грузинська мрія" не змінить свій антидемократичний курс, то Грузія не матиме шансів на зближення з Євросоюзом.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія
Реклама: