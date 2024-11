ЗМІ: ЄС направить технічну місію в Грузію, де влада взяла антизахідний курс

Європейський Союз вирішив направити в Грузії місію після того, як у країні відбулися парламентські вибори, які грузинська опозиція не визнала.

Про це повідомив редактор "Радіо Свободи" з питань Європи Рікард Джозвяк у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Ситуацію в Грузії обговорювали міністри закордонних справ ЄС на своїй зустрічі у понеділок. Вони вирішили направити в країну технічну місію у складі посадовців зовнішньополітичної служби ЄС та Єврокомісії.

Крім того, спецпредставник ЄС на Південному Кавказі може отримати ширший мандат з огляду на розвиток подій в Грузії, а Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ проінформує європосадовців про ситуацію.

Реклама:

EU foreign ministers discussed 🇬🇪. there will be a "technical mission" of EEAS/🇪🇺 commission officials going to the country. the EU special representative to S Caucasus might be given wider mandate, ODIHR will brief 🇪🇺 officials on situation