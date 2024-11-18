Боррель подтвердил, что ЕС направит в Грузию "политическую миссию"

Европейский Союз планирует отправить в Грузию "политическую миссию", которая изучит сообщения о нарушениях на парламентских выборах 26 октября.

Об этом он заявил по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе в понедельник, 18 ноября, пишет "Европейская правда".

На вопрос о ситуации в Грузии Боррель подтвердил, что ЕС "направит миссию, политическую миссию в Грузию, чтобы тщательно изучить, что произошло".

Он также напомнил, что Евросоюз уже принял меры на фоне антидемократического разворота грузинских властей, заморозив или отменив финансирование по программам в поддержку правительства Грузии.

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"Мы отменили где-то 120 миллионов евро поддержки грузинскому правительству и собираемся направить эту поддержку на программы, которые непосредственно помогают неправительственным организациям и грузинскому обществу", – отметил топ-дипломат ЕС.

СМИ ранее писали, что спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе может получить более широкий мандат, учитывая развитие событий в Грузии, а Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ проинформирует еврочиновников о ситуации.

Напомним, оппозиционные партии в Грузии не признают итогов выборов, прошедших в конце октября, и отмечают, что они были сфальсифицированы. В минувшие выходные Центральная избирательная комиссия Грузии утвердила результаты выборов, на которых, согласно официальным результатам победила правящая партия "Грузинская мечта".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, реагируя на итоговый протокол ЦИК о результатах парламентских выборов 26 октября, заявила, что "выборы не состоялись", а объявленные результаты она будет оспаривать.

В последнее время в ЕС звучат заявления, что если "Грузинская мечта" не изменит свой антидемократический курс, то Грузия не будет иметь шансов на сближение с Евросоюзом.

Читайте подробно о ситуации в стране в статье: "Грузинская мечта" оформляет победу: остались ли у оппозиции шансы на революцию.