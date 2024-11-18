Глава МЗС Польщі не розуміє, чому Угорщина відмовляється допомагати Україні

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив обурення через блокування Угорщиною виплати коштів із Європейського фонду миру, з якого держави ЄС отримують компенсації за передану Україні зброю.

Про це Сікорський сказав на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський констатував, що Європейський фонд миру досі заблоковано, тому що угорська сторона все ще зберігає своє вето.

"І це при тому, що був створений механізм, щоб угорські гроші не йшли на допомогу Україні. Я хотів би зрозуміти причини, чому Угорщина не хоче допомагати Україні, яка бореться за свободу, і хоче сприяти агресору в цьому конфлікті", – заявив глава МЗС Польщі.

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Він сказав, що звертався до опозиційної партії "Право і справедливість", яка підтримувала тісні стосунки з угорською партією "Фідес", аби вони попросили угорських партнерів змінити позицію та розблокували фонд, з якого Польща має право на 2 мільярди злотих.

Відомо, що Угорщина блокує виділення з Європейського фонду миру мільярдів євро на фінансування військової допомоги Україні.

Це відбувається попри те, що Будапешт має запевнення: внески Угорщини в Європейський фонд миру не будуть спрямовуватись на будь-яку військову допомогу Україні.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель обіцяв знайти рішення, як обійти блокування Будапешта, але подолати угорський опір так і не вдалося.