Глава МИД Польши не понимает, почему Венгрия отказывается помогать Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил возмущение из-за блокирования Венгрией выплаты средств из Европейского фонда мира, из которого государства ЕС получают компенсации за переданное Украине оружие.

Об этом Сикорский сказал на полях встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Сикорский констатировал, что Европейский фонд мира до сих пор заблокирован, потому что венгерская сторона все еще сохраняет свое вето.

"И это при том, что был создан механизм, чтобы венгерские деньги не шли на помощь Украине. Я хотел бы понять причины, почему Венгрия не хочет помогать Украине, которая борется за свободу, и хочет способствовать агрессору в этом конфликте", – заявил глава МИД Польши.

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Он сказал, что обращался к оппозиционной партии "Право и справедливость", которая поддерживала тесные отношения с венгерской партией "Фидес", чтобы они попросили венгерских партнеров изменить позицию и разблокировали фонд, из которого Польша имеет право на 2 миллиарда злотых.

Известно, что Венгрия блокирует выделение из Европейского фонда мира миллиардов евро на финансирование военной помощи Украине.

Это происходит несмотря на то, что Будапешт имеет заверения: взносы Венгрии в Европейский фонд мира не будут направляться на любую военную помощь Украине.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель обещал найти решение, как обойти блокирование Будапешта, но преодолеть венгерское сопротивление так и не удалось.