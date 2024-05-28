Зеленський обговорив з Мішелем підготовку до Саміту миру

Перебуваючи з візитом в Брюсселі, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, щоб подякувати за підтримку з боку ЄС.

Про це глава держави розповів у своїх офіційних акаунтах в соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський та Мішель обговорили підготовку Саміту миру у Швейцарії.

"Цінуємо прагнення президента Європейської ради зробити Саміт максимально результативним, а отже, і максимально наблизити реальний справедливий мир.

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Скоординували наші кроки на найближчий час. Дякую Шарлю Мішелю за стовідсотковий конструктив", – зазначив глава держави.

Як підкреслив президент, альтернатив справжньому миру не повинно бути, і "я радий, що ми в цьому єдині з усіма лідерами й народами, які цінують Статут ООН і хочуть, щоб він працював повною мірою".

Напередодні Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у Саміті миру в Швейцарії в червні.

Водночас, свою участь не підтвердив президент США Джо Байден.

Зеленський вважає, що якщо Байден проігнорує Саміт миру, глава Кремля Владімір Путін аплодуватиме цьому стоячи.