В Балтийском море повредили еще один кабель связи

Технический директор литовской телекоммуникационной компании Telia Андрюс Шемешкявичюс заявил о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, пролегающего в Балтийском море.

Такое он заявил в эфире телеканала LRT, сообщает "Европейская правда".

По словам Шемешкявичюса, кабель между Литвой и Швецией был "перерезан в воскресенье утром, около 10:00".

"Системы сразу же сообщили, что мы потеряли связь. Было проведено дальнейшее расследование и выяснение, и выяснилось, что он был поврежден",– сказал он.

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Представитель Telia отмечает, что кабель передает интернет-связь в Литву через три кабеля, а это означает, что из-за инцидента пропускная способность интернета уменьшилась на треть. В то же время связь была восстановлена для пользователей в обход неисправности.

Ранее стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря и соединяет Финляндию с Германией.

Кабель длиной почти 1200 километров является единственным в своем роде прямой связью между Финляндией и Центральной Европой и проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, в частности газопроводами и электрокабелями.

Напомним, осенью 2023 года в Финском заливе был поврежден подводный трубопровод из Финляндии в Эстонию и кабель оператора связи. Виновником проблемы считают китайское судно, которое могло порвать их якорем, который возился по дну. Расследование инцидента до сих пор продолжается.