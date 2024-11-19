Макрон назвав "хорошим" рішення США дозволити Україні бити ATACMS по РФ

Президент Франції Емманюель Макрон схвально відреагував на інформацію про рішення США дозволити Україні завдавати ударів по РФ далекобійними ракетами ATACMS.

Його заяву наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами Макрона, президент США Джо Байден ухвалив "хороше рішення", давши відповідний дозвіл Україні.

Він додав, що Байден пішов на такий крок у відповідь на те, що Росія обрала шлях подальшої ескалації війни проти України, вирішивши залучити війська КНДР.

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"Росія – єдина держава, яка прийняла рішення про ескалацію... саме цей злам призвів до рішення США", – сказав французький президент журналістам у кулуарах саміту G20 у Ріо-де-Жанейро.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель раніше заявив, що США дозволили Україні завдавати ударів по російській території на глибину до 300 кілометрів.

Водночас у Держдепі відмовились коментувати повідомлення ЗМІ про нібито дозвіл Україні використовувати ракети ATACMS для ударів углиб російської території.

Дивіться відео "ЄвроПравди": Дозвіл Байдена бити ATACMS по РФ: детальний розбір.