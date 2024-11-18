Боррель заявив, що США дозволили бити по Росії "на відстань до 300 км"

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель стверджує, що США дозволили Україні завдавати ударів по російській території на глибину до 300 кілометрів.

Про це він заявив за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі в понеділок, 18 листопада, пише "Європейська правда".

На питання про те, чому адміністрація Джо Байдена вирішила розблокувати далекобійні удари по Росії саме зараз, Боррель сказав: "Адміністрація Байдена дозволила застосування своєї на відстань до 300 кілометрів углиб російської території".

"Тобто йдеться про радіус у 300 кілометрів. Це не так і багато, якщо говорити про відстань, це не велика відстань, вона не сягає далеко вглиб країни, але це рішення адміністрації. Чому вони ухвалили це рішення зараз, а не до виборів? Я не знаю", – додав він.

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Варто зауважити, що топдипломат ЄС не уточнив свого джерела інформації, позаяк офіційні американські посадовці досі не підтверджують дозволу Україні бити американською зброєю по Росії.

Також Боррель повторив, що в Євросоюзі кожна країна самостійно ухвалює рішення стосовно використання своєї зброї Україною.

"Сьогодні не було жодного рішення щодо цього. Кожна країна робитиме так, як вважає за доцільне. Американська адміністрація тривалий час говорила "ні", й цього разу вона сказала "так", – підсумував він.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю – ракети ATACMS – по території РФ.

За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.

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