У Грузії поліція розігнала протест опозиції: є затримані

В грузинській столиці Тбілісі поліція зранку 19 листопада розігнала протестувальників, які зібрались на проспекті Мелікішвілі, протестуючи проти підсумків парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.

До місця проведення акції стягнули велику кількість поліцейських, спецпризначенців та водометів.

За інформацією "Грузія Online", рано-вранці МВС виступило із заявою і закликало учасників та організаторів мітингу звільнити територію від штучних споруд, припинити демонстрації на проїжджій частині та протестувати в межах, встановлених законом.

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Interpressnews

Interpressnews

Interpressnews

Представники МВС на місці дали організаторам та учасникам мітингу 15 хвилин на розчищення проїжджої частини, після чого співробітники правоохоронних органів звільнили її від штучних споруд.

Одну частину учасників мітингу вивели в бік проспекту Мелікішвілі, а іншу частину – у бік проспекту Чавчавадзе.

Як повідомляє Interpressnews з посиланням на дані грузинської опозиції, під час розгону акції на проспекті Мелікішвілі правоохоронці затримали кількох членів їхньої коаліції.

Крім того, від застосування перцевого спрею постраждав член політради партії "Ахалі" Ніка Квітатіані, якого доправили в клініку.

Адвокат Ека Кобесашвілі заявила, що загалом було затримано 11 осіб.

Напередодні представники грузинської опозиції зібрались на акцію біля будівлі національного університету у Тбілісі і оголосили, що мають намір провести там всю ніч.

Нагадаємо, суботу під будівлею грузинського ЦВК зібрався протест проти результатів парламентських виборів. Крім того, під час засідання голову ЦВК облили чорною фарбою.

Згодом ЦВК все ж затвердила результати парламентських виборів, на яких, згідно з офіційними результатами перемогла керівна партія "Грузинська мрія". Водночас президентка Саломе Зурабішвілі оголосила про намір оскаржити результати у Конституційному суді.

Останнім часом у ЄС лунають заяви, що якщо "Грузинська мрія" не змінить свій антидемократичний курс, то Грузія не матиме шансів на зближення з Євросоюзом.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію.