В Грузии полиция разогнала протест оппозиции: есть задержанные

В грузинской столице Тбилиси полиция утром 19 ноября разогнала протестующих, которые собрались на проспекте Меликишвили, протестуя против итогов парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sova.

К месту проведения акции стянули большое количество полицейских, спецназовцев и водометов.

По информации "Грузия Online", рано утром МВД выступило с заявлением и призвало участников и организаторов митинга освободить территорию от искусственных сооружений, прекратить демонстрации на проезжей части и протестовать в пределах, установленных законом.

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Interpressnews

Interpressnews

Interpressnews

Представители МВД на месте дали организаторам и участникам митинга 15 минут на расчистку проезжей части, после чего сотрудники правоохранительных органов освободили ее от искусственных сооружений.

Одну часть участников митинга вывели в сторону проспекта Меликишвили, а другую часть – в сторону проспекта Чавчавадзе.

Как сообщает Interpressnews со ссылкой на данные грузинской оппозиции, во время разгона акции на проспекте Меликишвили правоохранители задержали нескольких членов их коалиции.

Кроме того, от применения перцового спрея пострадал член политсовета партии "Ахали" Ника Квитатиани, которого доставили в клинику.

Адвокат Эка Кобесашвили заявила, что всего было задержано 11 человек.

Накануне представители грузинской оппозиции собрались на акцию у здания национального университета в Тбилиси и объявили, что намерены провести там всю ночь.

Напомним, в субботу под зданием грузинского ЦИК собрался протест против результатов парламентских выборов. Кроме того, во время заседания главу ЦИК облили черной краской.

Впоследствии ЦИК все же утвердила результаты парламентских выборов, на которых, согласно официальным результатам победила правящая партия "Грузинская мечта". В то же время президент Саломе Зурабишвили объявила о намерении обжаловать результаты в Конституционном суде.

В последнее время в ЕС звучат заявления, что если "Грузинская мечта" не изменит свой антидемократический курс, то Грузия не будет иметь шансов на сближение с Евросоюзом.

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