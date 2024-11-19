Поліція Грузії затримала 16 осіб під час розгону протесту опозиції

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили про затримання 16 осіб під час розгону протесту опозиції зранку 19 листопада.

Про це у МВС Грузії розповіли у коментарі Interpressnews, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, усіх 16 осіб затримано в адміністративному порядку.

Крім того, за їхньою інформацією, трьох осіб відпущено під підписку.

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Як відомо, зранку 19 листопада поліція у Тбілісі розігнала протестувальників, які зібрались на проспекті Мелікішвілі, протестуючи проти підсумків парламентських виборів.

Напередодні представники грузинської опозиції зібрались на акцію біля будівлі національного університету у Тбілісі і оголосили, що мають намір провести там всю ніч.

У суботу грузинська ЦВК затвердила результати парламентських виборів, на яких, згідно з офіційними результатами перемогла керівна партія "Грузинська мрія". Водночас президентка Саломе Зурабішвілі оголосила про намір оскаржити результати у Конституційному суді.

Останнім часом у ЄС лунають заяви, що якщо "Грузинська мрія" не змінить свій антидемократичний курс, то Грузія не матиме шансів на зближення з Євросоюзом.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію.