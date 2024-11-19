Полиция Грузии задержала 16 человек во время разгона протеста оппозиции
В Министерстве внутренних дел Грузии заявили о задержании 16 человек во время разгона протеста оппозиции утром 19 ноября.
Об этом в МВД Грузии рассказали в комментарии Interpressnews, сообщает "Европейская правда".
Как отметили в ведомстве, все 16 человек задержаны в административном порядке.
Кроме того, по их информации, три человека отпущены под подписку.
Как известно, утром 19 ноября полиция в Тбилиси разогнала протестующих, которые собрались на проспекте Меликишвили, протестуя против итогов парламентских выборов.
Накануне представители грузинской оппозиции собрались на акцию у здания национального университета в Тбилиси и объявили, что намерены провести там всю ночь.
В субботу грузинская ЦИК утвердила результаты парламентских выборов, на которых, согласно официальным результатам победила правящая партия "Грузинская мечта". В то же время президент Саломе Зурабишвили объявила о намерении обжаловать результаты в Конституционном суде.
В последнее время в ЕС звучат заявления, что если "Грузинская мечта" не изменит свой антидемократический курс, то Грузия не будет иметь шансов на сближение с Евросоюзом.
Читайте подробно о ситуации в стране в статье: "Грузинская мечта" оформляет победу: остались ли у оппозиции шансы на революцию.