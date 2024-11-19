Полиция Грузии задержала 16 человек во время разгона протеста оппозиции

В Министерстве внутренних дел Грузии заявили о задержании 16 человек во время разгона протеста оппозиции утром 19 ноября.

Об этом в МВД Грузии рассказали в комментарии Interpressnews, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, все 16 человек задержаны в административном порядке.

Кроме того, по их информации, три человека отпущены под подписку.

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Как известно, утром 19 ноября полиция в Тбилиси разогнала протестующих, которые собрались на проспекте Меликишвили, протестуя против итогов парламентских выборов.

Накануне представители грузинской оппозиции собрались на акцию у здания национального университета в Тбилиси и объявили, что намерены провести там всю ночь.

В субботу грузинская ЦИК утвердила результаты парламентских выборов, на которых, согласно официальным результатам победила правящая партия "Грузинская мечта". В то же время президент Саломе Зурабишвили объявила о намерении обжаловать результаты в Конституционном суде.

В последнее время в ЕС звучат заявления, что если "Грузинская мечта" не изменит свой антидемократический курс, то Грузия не будет иметь шансов на сближение с Евросоюзом.

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