У Німеччині розігнали табір екологічних активістів біля заводу Tesla

У вівторок, 19 листопада, німецька поліція розігнала протестний табір екологічних активістів у лісі біля заводу електромобілів Tesla в Грюнхайде під Берліном, посилаючись на порушення громадської безпеки і порядку.

Про це повідомило агентство AP, передає "Європейська правда".

Як розповіло агентство, протестувальники "окупували" сосновий ліс поблизу першого європейського заводу Tesla мільярдера Ілона Маска з кінця лютого через занепокоєння щодо води та вирубки лісів.

Зазначається, що Tesla хоче розширити свій майданчик у Грюнхайде за рахунок вантажної станції та складських приміщень і викупити з цією метою лісову ділянку у землі Бранденбург, де розташований завод.

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Фото: AP

У понеділок, 18 листопада, до табору протесту вперше прибула поліція, щоб тимчасово евакуювати частину табору з будиночками на деревах через запланований пошук вибухонебезпечних боєприпасів часів Другої світової війни.

Однак, активісти відмовилися йти і замість цього залізли високо на дерева, зазначає агентство із посиланням на дані німецьких ЗМІ.

Зрештою, поліція витягла з будиночків на деревах шістьох людей, які не хотіли йти добровільно.

Фото: AP

Як повідомив німецьким ЗМІ речник місцевої поліції Даніель Кейп, у вівторок, 19 листопада, табір повністю розігнали, оскільки активісти неодноразово порушували правила і скоювали кримінальні злочини.

За його словами, також не вдалося встановити контакт з лідерами протестів, і більше не можна припускати, що протест залишатиметься мирним.

Агентство передає, що територія біля заводу вже деякий час перебуває під слідством у зв'язку з підозрою на наявність боєприпасів, що залишилися з часів Другої світової війни.

На початку листопада активісти французької організації Canopée замінили туалетний папір у вбиральнях Європейського парламенту повідомленнями на знак протесту проти вирубки лісів.

Писали, що зустріч міністрів ЄС і керівників енергетичних компаній у Брюсселі у понеділок, 18 листопада, перервали демонстранти, які "виблювали" зелену флуоресцентну рідину в пакети на знак протесту проти колоніального ставлення до країн, що розвиваються.