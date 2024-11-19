В Германии разогнали лагерь экологических активистов возле завода Tesla

Во вторник, 19 ноября, немецкая полиция разогнала протестный лагерь экологических активистов в лесу возле завода электромобилей Tesla в Грюнхайде под Берлином, ссылаясь на нарушение общественной безопасности и порядка.

Об этом сообщило агентство AP, передает "Европейская правда".

Как рассказало агентство, протестующие "оккупировали" сосновый лес вблизи первого европейского завода Tesla миллиардера Илона Маска с конца февраля из-за беспокойства относительно воды и вырубки лесов.

Отмечается, что Tesla хочет расширить свою площадку в Грюнхайде за счет грузовой станции и складских помещений и выкупить с этой целью лесной участок в земле Бранденбург, где расположен завод.

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Фото: AP

В понедельник, 18 ноября, в лагерь протеста впервые прибыла полиция, чтобы временно эвакуировать часть лагеря с домиками на деревьях из-за запланированного поиска взрывоопасных боеприпасов времен Второй мировой войны.

Однако, активисты отказались идти и вместо этого залезли высоко на деревья, отмечает агентство со ссылкой на данные немецких СМИ.

В конце концов, полиция вытащила из домиков на деревьях шесть человек, которые не хотели уходить добровольно.

Фото: AP

Как сообщил немецким СМИ представитель местной полиции Даниэль Кейп, во вторник, 19 ноября, лагерь полностью разогнали, поскольку активисты неоднократно нарушали правила и совершали уголовные преступления.

По его словам, также не удалось установить контакт с лидерами протестов, и больше нельзя предполагать, что протест будет оставаться мирным.

Агентство передает, что территория возле завода уже некоторое время находится под следствием в связи с подозрением на наличие боеприпасов, оставшихся со времен Второй мировой войны.

В начале ноября активисты французской организации Canopée заменили туалетную бумагу в туалетах Европейского парламента сообщениями в знак протеста против вырубки лесов.

Писали, что встреча министров ЕС и руководителей энергетических компаний в Брюсселе в понедельник, 18 ноября, была прервана демонстрантами, которые "выблевали" зеленую флуоресцентную жидкость в пакеты в знак протеста против колониального отношения к развивающимся странам.