Фінляндія та Швеція спільно розслідуватимуть пошкодження підводного кабелю
Фінляндія та Швеція домовились створити спільну слідчу групу для розслідування обриву кабелю зв’язку C-Lion1, що сполучає фінську територію з Німеччиною.
Про це на брифінгу заявив представник Центральної кримінальної поліції Фінляндії Тімо Кілпеляйнен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
За словами Кілпеляйнена, фінські колеги зв’язались із поліцією Швеції та домовились про спільну слідчу групу, яка вивчатиме обставини пошкодження кабелю зв’язку.
У фінській владі наразі відмовляються коментувати підозри про можливу диверсію, водночас запевняють, що ремонт кабелю розпочнеться наступного понеділка, 25 листопада.
Нагадаємо, напередодні стало відомо про пошкодження кабелю зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря та сполучає Фінляндію з Німеччиною.
Кабель довжиною майже 1200 кілометрів є єдиним у своєму роді прямим зв'язком між Фінляндією і Центральною Європою і проходить поряд з іншими важливими об'єктами інфраструктури, зокрема газопроводами та електрокабелями.
Згодом повідомляли про пошкодження кабелю зв'язку між Литвою та Швецією, що пролягає у Балтійському морі.
Поліція Швеції почала кримінальне розслідування за статтею про диверсію стосовно пошкодження двох кабелів зв’язку в Балтійському морі, про що стало відомо напередодні.