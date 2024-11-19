Фінляндія та Швеція спільно розслідуватимуть пошкодження підводного кабелю

Фінляндія та Швеція домовились створити спільну слідчу групу для розслідування обриву кабелю зв’язку C-Lion1, що сполучає фінську територію з Німеччиною.

Про це на брифінгу заявив представник Центральної кримінальної поліції Фінляндії Тімо Кілпеляйнен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За словами Кілпеляйнена, фінські колеги зв’язались із поліцією Швеції та домовились про спільну слідчу групу, яка вивчатиме обставини пошкодження кабелю зв’язку.

У фінській владі наразі відмовляються коментувати підозри про можливу диверсію, водночас запевняють, що ремонт кабелю розпочнеться наступного понеділка, 25 листопада.

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Нагадаємо, напередодні стало відомо про пошкодження кабелю зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря та сполучає Фінляндію з Німеччиною.

Кабель довжиною майже 1200 кілометрів є єдиним у своєму роді прямим зв'язком між Фінляндією і Центральною Європою і проходить поряд з іншими важливими об'єктами інфраструктури, зокрема газопроводами та електрокабелями.

Згодом повідомляли про пошкодження кабелю зв'язку між Литвою та Швецією, що пролягає у Балтійському морі.

Поліція Швеції почала кримінальне розслідування за статтею про диверсію стосовно пошкодження двох кабелів зв’язку в Балтійському морі, про що стало відомо напередодні.