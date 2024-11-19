Финляндия и Швеция будут совместно расследовать повреждение подводного кабеля

Финляндия и Швеция договорились создать совместную следственную группу для расследования обрыва кабеля связи C-Lion1, соединяющего финскую территорию с Германией.

Об этом на брифинге заявил представитель Центральной криминальной полиции Финляндии Тимо Килпеляйнен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По словам Килпеляйнена, финские коллеги связались с полицией Швеции и договорились о совместной следственной группе, которая будет изучать обстоятельства повреждения кабеля связи.

В финской власти пока отказываются комментировать подозрения о возможной диверсии, в то же время уверяют, что ремонт кабеля начнется в следующий понедельник, 25 ноября.

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Напомним, накануне стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря и соединяет Финляндию с Германией.

Кабель длиной почти 1200 километров является единственным в своем роде прямой связью между Финляндией и Центральной Европой и проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, в частности газопроводами и электрокабелями.

Впоследствии сообщалось о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, пролегающего в Балтийском море.

Полиция Швеции начала уголовное расследование по статье о диверсии в отношении повреждения двух кабелей связи в Балтийском море, о чем стало известно накануне.