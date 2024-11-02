Фіцо розгнівався на посла Британії, який критикував його за інтерв’ю Скабеєвій

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо гнівно відреагував на критику посла Великої Британії у Братиславі Найджела Бейкера його інтерв’ю російській пропагандистці Ользі Скабеєвій.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Фіцо, коментуючи заяви посла, сказав, що тому не варто втручатися у політику його уряду, і що "Словаччина не є колонією Великої Британії".

"Я не знаю, що дає вам право втручатися в мою медійну діяльність. Те, що ви представляєте більшу і сильнішу державу в Словаччині, не виправдовує вашої неприйнятної поведінки", – сказав словацький прем’єр.

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Посол Бейкер у середу написав пост в X (Twitter), в якому висловив жаль через те, що Фіцо погодився на інтерв’ю з пропагандисткою, яка перебуває під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу.

Він вказав, що твердження Фіцо про те, що Захід не хоче миру, не відповідає дійсності, а також додав, що найшвидшим шляхом до миру буде виведення російських військ з України.

Роберт Фіцо нещодавно з'явився в передачі Скабєєвої по відеозв'язку й розповів, що готовий поговорити з Владіміром Путіним та вважав би за честь бути присутнім на урочистостях у Москві наступного року з нагоди закінчення Другої світової війни.

Словацька опозиція називає інтерв'ю Фіцо російському пропагандистському каналу ганьбою.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що вважає помилкою участь Фіцо в програмі російської пропагандистки.