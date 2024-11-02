Фицо разгневался на посла Британии, который критиковал его за интервью Скабеевой

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо гневно отреагировал на критику посла Великобритании в Братиславе Найджела Бейкера его интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Фицо, комментируя заявления посла, сказал, что тому не стоит вмешиваться в политику его правительства, и что "Словакия не является колонией Великобритании".

"Я не знаю, что дает вам право вмешиваться в мою медийную деятельность. То, что вы представляете большую и более сильную державу в Словакии, не оправдывает вашего неприемлемого поведения", – сказал словацкий премьер.

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Посол Бейкер в среду написал пост в X (Twitter), в котором выразил сожаление из-за того, что Фицо согласился на интервью с пропагандисткой, которая находится под санкциями Великобритании и Европейского Союза.

Он указал, что утверждение Фицо о том, что Запад не хочет мира, не соответствует действительности, а также добавил, что самым быстрым путем к миру будет вывод российских войск из Украины.

Роберт Фицо недавно появился в передаче Скабеевой по видеосвязи и рассказал, что готов поговорить с Владимиром Путиным и счел бы за честь присутствовать на торжествах в Москве в следующем году по случаю окончания Второй мировой войны.

Словацкая оппозиция называет интервью Фицо российскому пропагандистскому каналу позором.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что считает ошибкой участие Фицо в программе российской пропагандистки.