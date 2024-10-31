Прем’єр Чехії вважає участь Фіцо у програмі пропагандистки Скабєєвої помилкою

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала вважає помилкою участь його словацького колеги Роберта Фіцо в програмі російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Фіала сказав в інтерв’ю порталу Deník.cz.

Чеський прем’єр підкреслив, що його думка про війну в Україні повністю протилежна думці Фіцо.

"Захід не винен у ситуації, що склалася, вина однозначно на боці Росії, і всі це бачать. Росія – агресор, вона порушила всі домовленості і всі правила міжнародного порядку. Ставити це під сумнів і послаблювати будь-яким чином, на мій погляд, абсолютно неприйнятно", – сказав він.

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Фіала додав, вважає появу прем’єра Словаччини на російському телебаченні помилкою.

"Те, що він там сказав, не є чимось, що я поділяю, або не знаходжу в цьому нічого цікавого чи правдивого", – вважає чеський прем’єр, зазначивши, що не може заплющувати очі на розбіжності в зовнішній політиці між Прагою і Братиславою.

Роберт Фіцо напередодні з'явився в передачі Скабєєвої по відеозв'язку й розповів, що готовий поговорити з Владіміром Путіним та вважав би за честь бути присутнім на урочистостях у Москві наступного року з нагоди закінчення Другої світової війни.

Словацька опозиція називає інтерв'ю Фіцо російському пропагандистському каналу ганьбою.

Зазначимо, що прем’єр Словаччини у своїх промовах часто повторює російський наратив про причини війни в Україні, зокрема заяву Путіна про те, що нинішній український уряд керує нацистською державою.