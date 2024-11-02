США відправляють на Близький Схід додаткові есмінці та літаки

Очільник Пентагону Ллойд Остін розпорядився відправити на Близький Схід додаткові есмінці для протиракетної оборони, ескадрильї винищувачів і літаки-заправники, а також кілька стратегічних бомбардувальників B-52 ВПС США.

Про це йдеться в заяві речника Пентагону Пата Райдера, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Райдер, таких заходів Остін вирішив вжити через зобов'язання США щодо захисту своїх громадян і сил на Близькому Сході, захисту Ізраїлю, а також "деескалації шляхом стримування і дипломатії".

Ці сили почнуть прибувати найближчими місяцями, коли авіаносна ударна група USS ABRAHAM LINCOLN готуватиметься до відплиття, додали у Пентагоні.

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"Міністр Остін продовжує давати зрозуміти, що якщо Іран, його партнери або проксі сили скористаються моментом, щоб націлитися на американський контингент або інтереси в регіоні, Сполучені Штати вживуть усіх необхідних заходів для захисту нашого народу", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, минулого тижня американські військові доставили свою передову протиракетну систему THAAD до Ізраїлю.

ЗМІ також повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена посилює тиск на ізраїльський уряд щодо виконання низки американських вимог для врегулювання гуманітарної кризи в Газі.