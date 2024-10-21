Міністр оборони США заявив, що система THAAD вже в Ізраїлі

Американські військові доставили свою передову протиракетну систему THAAD до Ізраїлю.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, цитує The Times of Israel, передає "Європейська правда".

Остін під час виступу перед журналістами перед прибуттям в Україну оголосив, що система THAAD вже розгорнута.

"У нас є можливість ввести її в дію дуже швидко, і ми йдемо в ногу з нашими очікуваннями", – наголосив він.

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Як відомо, батарея протиракетної оборони була відправлена американськими військовими для захисту Ізраїлю у разі реакції Ірану на очікувану ізраїльську атаку у відповідь після того, як Тегеран випустив 200 балістичних ракет по Ізраїлю на початку цього місяця.

Остін, коментуючи це, зазначив, що "важко сказати, як саме виглядатиме удар (Ізраїлю)".

"Зрештою, це рішення Ізраїлю. Те, чи вважають ізраїльтяни його пропорційним, і те, як його сприймають іранці, – це дві різні речі", – зауважив глава Пентагону.

Він акцентував, що США робитимуть усе, щоб знизити напруженість та змусити обидві сторони до деескалації.

"Побачимо, що станеться", – підсумував він.

Нагадаємо, 1 жовтня Іран запустив близько 200 балістичних ракет у бік Ізраїлю у відповідь на вбивство лідерів підтримуваних Тегераном бойовиків у Лівані.

Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками через масштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Нещодавно газета The Washington Post повідомила про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив адміністрації американського президента Джо Байдена, що готовий завдати удару по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах в Ірані.