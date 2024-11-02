США отправляют на Ближний Восток дополнительные эсминцы и самолеты

Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился отправить на Ближний Восток дополнительные эсминцы для противоракетной обороны, эскадрильи истребителей и самолеты-заправщики, а также несколько стратегических бомбардировщиков B-52 ВВС США.

Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Пата Райдера, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Райдер, такие меры Остин решил принять из-за обязательств США по защите своих граждан и сил на Ближнем Востоке, защиты Израиля, а также "деэскалации путем сдерживания и дипломатии".

Эти силы начнут прибывать в ближайшие месяцы, когда авианосная ударная группа USS ABRAHAM LINCOLN будет готовиться к отплытию, добавили в Пентагоне.

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"Министр Остин продолжает давать понять, что если Иран, его партнеры или прокси силы воспользуются моментом, чтобы нацелиться на американский контингент или интересы в регионе, Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты нашего народа", – говорится в заявлении.

Напомним, на прошлой неделе американские военные доставили свою передовую противоракетную систему THAAD в Израиль.

СМИ также сообщали, что администрация президента США Джо Байдена усиливает давление на израильское правительство по выполнению ряда американских требований для урегулирования гуманитарного кризиса в Газе.