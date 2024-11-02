В Британії винесли вирок чоловіку, який казав про підтримку групи Вагнера

Суд у Великій Британії засудив до двох з половиною років в’язниці чоловіка, який заявляв про свою приналежність до групи Вагнера, яка воювала в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву британської Королівської прокуратури.

Згідно з інформацією прокуратури, 49-річний Пьотр Кухарський 28 жовтня 2023 року відвідав захід із реконструкції бою вікінгів, одягнувши бойовий одяг із нашивками групи Вагнера.

Під час події він став поводитися агресивно, розмахував ножем у бік інших учасників і робив жест, який демонстрував перерізання горла.

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Свідки розповіли, як він говорив їм, що вступив до групи Вагнера і воював за терористичну організацію в Україні, і це твердження він повторював у різних постах на Facebook і в повідомленнях.

На допиті він заявив, що купив значки і стверджував, що воює за групу, щоб "спровокувати реакцію" з боку групи реконструкторів бойових дій через відмінності в поглядах на вторгнення Росії в Україну.

Кухарський був присутній на слуханні 16 серпня 2024 року в Центральному кримінальному суді, де визнав себе винним у тому, що носив різноманітні символи, які асоціюються з вкрай правою ідеологією і перевагою білої раси.

"Пьотр Кухарський стверджував, що воює за групу Вагнера в рамках російського вторгнення в Україну, та агресивно погрожував людям ножем, діючи на основі своїх екстремістських поглядів і репутації терористичної організації, щоб викликати страх у інших", – сказав головний королівський прокурор відділу по боротьбі з особливими злочинами і контртероризмом Френк Фергюсон.

Він зазначив, що прокуратура завжди переслідуватиме тих, хто підтримує тероризм у будь-якому вигляді.

Нещодавно в Британії один із фігурантів справи про підпал пов’язаного з Україною підприємства в Лондоні, частково визнав свою провину на суді.

Нагадаємо, європейські розвідувальні служби раніше попереджали про те, що Росія активізувала диверсійні операції.