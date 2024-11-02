В Британии вынесли приговор мужчине, который говорил о поддержке группы Вагнера

Суд в Великобритании приговорил к двум с половиной годам тюрьмы мужчину, который заявлял о своей принадлежности к группе Вагнера, которая воевала в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление британской Королевской прокуратуры.

Согласно информации прокуратуры, 49-летний Петр Кухарский 28 октября 2023 года посетил мероприятие по реконструкции боя викингов, надев боевую одежду с нашивками группы Вагнера.

Во время события он стал вести себя агрессивно, размахивал ножом в сторону других участников и делал жест, демонстрирующий перерезание горла.

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Свидетели рассказали, как он говорил им, что вступил в группу Вагнера и воевал за террористическую организацию в Украине, и это утверждение он повторял в различных постах на Facebook и в сообщениях.

На допросе он заявил, что купил значки и утверждал, что воюет за группу, чтобы "спровоцировать реакцию" со стороны группы реконструкторов боевых действий из-за различий во взглядах на вторжение России в Украину.

Кухарский присутствовал на слушании 16 августа 2024 года в Центральном уголовном суде, где признал себя виновным в том, что носил различные символы, которые ассоциируются с крайне правой идеологией и превосходством белой расы.

"Петр Кухарский утверждал, что воюет за группу Вагнера в рамках российского вторжения в Украину, и агрессивно угрожал людям ножом, действуя на основе своих экстремистских взглядов и репутации террористической организации, чтобы вызвать страх у других", – сказал главный королевский прокурор отдела по борьбе с особыми преступлениями и контртерроризмом Фрэнк Фергюсон.

Он отметил, что прокуратура всегда будет преследовать тех, кто поддерживает терроризм в любом виде.

Недавно в Британии один из фигурантов дела о поджоге связанного с Украиной предприятия в Лондоне, частично признал свою вину на суде.

Напомним, европейские разведывательные службы ранее предупреждали о том, что Россия активизировала диверсионные операции.