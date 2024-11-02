У Греції затримали підозрюваного у причетності до вибуху в Афінах
Грецька поліція затримала 31-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до вибуху в одній з квартир в Афінах, внаслідок якого загинув чоловік і одна жінка отримала поранення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
За словами представників поліції, ця справа пов'язана з партизанськими угрупованнями, які виступають проти влади.
Антитерористична поліція підозрює, що вибух стався під час виготовлення бомби.
Заарештований чоловік дав свідчення у цій справі в п'ятницю ввечері.
За словами поліцейських джерел, підозрюваний заявив, що у нього були спільні з парою ключі від квартири, але заперечує свою причетність до вибуху.
Очікується, що пізніше в суботу він постане перед прокурором.
Нагадаємо, 31 жовтня у грецькій столиці Афіни загинув чоловік та зазнала поранень жінка, внаслідок вибуху у квартирі.
Також 31 жовтня повідомлялося, що німецька поліція розшукує чоловіка, який залишив сумку з вибухівкою на залізничному вокзалі у Берліні і втік після того, як його зупинили федеральні офіцери.