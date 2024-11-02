У Греції затримали підозрюваного у причетності до вибуху в Афінах

Грецька поліція затримала 31-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до вибуху в одній з квартир в Афінах, внаслідок якого загинув чоловік і одна жінка отримала поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами представників поліції, ця справа пов'язана з партизанськими угрупованнями, які виступають проти влади.

Антитерористична поліція підозрює, що вибух стався під час виготовлення бомби.

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Заарештований чоловік дав свідчення у цій справі в п'ятницю ввечері.

За словами поліцейських джерел, підозрюваний заявив, що у нього були спільні з парою ключі від квартири, але заперечує свою причетність до вибуху.

Очікується, що пізніше в суботу він постане перед прокурором.

Нагадаємо, 31 жовтня у грецькій столиці Афіни загинув чоловік та зазнала поранень жінка, внаслідок вибуху у квартирі.

Також 31 жовтня повідомлялося, що німецька поліція розшукує чоловіка, який залишив сумку з вибухівкою на залізничному вокзалі у Берліні і втік після того, як його зупинили федеральні офіцери.