Укр Рус Eng

У Греції затримали підозрюваного у причетності до вибуху в Афінах

Новини — Субота, 2 листопада 2024, 13:13 — Ірина Кутєлєва

Грецька поліція затримала 31-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до вибуху в одній з квартир в Афінах, внаслідок якого загинув чоловік і одна жінка отримала поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами представників поліції, ця справа пов'язана з партизанськими угрупованнями, які виступають проти влади.

 Антитерористична поліція підозрює, що вибух стався під час виготовлення бомби.

Реклама:

Заарештований чоловік дав свідчення у цій справі в п'ятницю ввечері.

За словами поліцейських джерел, підозрюваний заявив, що у нього були спільні з парою ключі від квартири, але заперечує свою причетність до вибуху.

 Очікується, що пізніше в суботу він постане перед прокурором.

Нагадаємо, 31 жовтня у грецькій столиці Афіни загинув чоловік та зазнала поранень жінка, внаслідок вибуху у квартирі.

Також 31 жовтня повідомлялося, що німецька поліція розшукує чоловіка, який залишив сумку з вибухівкою на залізничному вокзалі у Берліні і втік після того, як його зупинили федеральні офіцери.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція
Реклама: