В Греции задержали подозреваемого в причастности к взрыву в Афинах

Греческая полиция задержала 31-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к взрыву в одной из квартир в Афинах, в результате которого погиб мужчина и одна женщина получила ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам представителей полиции, это дело связано с партизанскими группировками, которые выступают против власти.

Антитеррористическая полиция подозревает, что взрыв произошел во время изготовления бомбы.

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Арестованный мужчина дал показания по этому делу в пятницу вечером.

По словам полицейских источников, подозреваемый заявил, что у него были общие с парой ключи от квартиры, но отрицает свою причастность к взрыву.

Ожидается, что позже в субботу он предстанет перед прокурором.

Напомним, 31 октября в греческой столице Афины погиб мужчина и получила ранения женщина, в результате взрыва в квартире.

Также 31 октября сообщалось, что немецкая полиция разыскивает мужчину, который оставил сумку со взрывчаткой на железнодорожном вокзале в Берлине и сбежал после того, как его остановили федеральные офицеры.