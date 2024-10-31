У Берліні розшукують невідомого, який залишив на вокзалі сумку з вибухівкою

Німецька поліція розшукує чоловіка, який залишив сумку з вибухівкою на залізничному вокзалі у Берліні і втік після того, як його зупинили федеральні офіцери.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

У поліції зазначили, що наразі не змогли встановити особу підозрюваного.

"Ми розслідуємо всі можливі версії", – заявив представник поліції у коментарі агентству.

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За даними поліції, напередодні на станції Нойкьольн у Берліні правоохоронці зупинили чоловіка. Він втік з місця події, а в залишеній ним сумці було знайдено вибухівку.

Правоохоронці згодом здійснили контрольований підрив сумки на найближчому паркувальному майданчику.

Німецькі ЗМІ повідомили, що у сумці був триацетонтрипероксид – нестабільний білий вибуховий порошок, відомий як TATP, який часто використовують екстремісти для атак.

Поліція не змогла ні підтвердити, ні спростувати повідомлення про тип вибухівки.

Раніше голова внутрішньої розвідувальної служби Німеччини Томас Гальденванг розповів про випадок, коли посилка загорілась у логістичному центрі DHL у Лейпцигу, і лише завдяки збігу обставин пожежа не почалась на борту літака, який перевозив посилку.

У Британії також підтвердили подібний випадок на складі DHL у Бірмінгемі, його розслідування триває.

ЗМІ повідомляли, що пакунки із запалювальним пристроєм, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії, відправили з Литви, причому відправник використав фальшиві особисті дані.