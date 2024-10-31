У Греції розслідують вибух у квартирі, який вбив чоловіка та поранив жінку
Ввечері у четвер, 31 жовтня, у грецькій столиці Афіни загинув чоловік та зазнала поранень жінка, внаслідок вибуху у квартирі – правоохоронці розпочали антитерорестичне розслідування.
Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані поліції та пожежників, передає "Європейська правда".
Як повідомили правоохоронці, внаслідок вибуху загинув чоловік, а жінка зазнала серйозних поранень – її евакуювали до лікарні.
Один з правоохоронців зазначив, що антитерористичний підрозділ поліції Греції проводить розслідування на основі ознак того, що вибух був спричинений вибуховим пристроєм.
Вибух знищив квартиру і завдав серйозної шкоди всьому житловому будинку в районі Ампелокіпі, зазначили правоохоронці.
Агентство зазначило, що невеликі вибухи бомб і підпали були частими в Греції до і під час боргової кризи 2009-18 років, більшість з них були спрямовані проти політиків, суддів і бізнесменів. Останніми роками їхня кількість зменшилася.
Також 31 жовтня повідомлялося, що німецька поліція розшукує чоловіка, який залишив сумку з вибухівкою на залізничному вокзалі у Берліні і втік після того, як його зупинили федеральні офіцери.
А нещодавно у Польщі прокуратура оголосила про затримання чотирьох осіб, яких звинувачують у міжнародній диверсійній діяльності.