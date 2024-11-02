Шторм, від якого постраждали країни Балтії, завдав великої шкоди також у Фінляндії

Сильний буревій, від якого минулої ночі постраждали Латвія та Естонія, завдав великої шкоди також на південному заході Фінляндії.

Про це повідомляє фінський суспільний мовник Yle, пише "Європейська правда".

Від негоди найбільше постраждали райони на березі Ботнічної затоки північніше Турку. Сила вітру на узбережжі подекуди наближалася до рекордних показників. Так, на одному з островів у Ботнічній затоці середня швидкість вітру становила 33,5 метри на секунду. Шторм супроводжувався мокрим снігом, а подекуди його випало до 20 см.

У рятувальних службах кажуть, що найбільше заявок отримали у період з восьмої вечора п’ятниці до ранку суботи.

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Yle

Найчастіше люди повідомляли про зірвані покрівлі і шкоду, завдану падінням дерев.

Anna-Mari Vuollet / Yle

Одразу після шторму без світла залишилися понад 60 тисяч домогосподарств. До вечора більшості відновили постачання, чекають ремонту мережі ще 8 тисяч споживачів.

Anna-Mari Vuollet / Yle

В Естонії буревій також потрощив сотні дерев і залишив без світла тисячі споживачів. У Ризі шквал вітру обірвав металеву конструкцію, що впала на проїзну частину і трамвайні колії.

Раніше цього тижня через сильний шторм на заході Норвегії близько 200 людей евакуйовували через підтоплення, на одній з доріг обвалився міст і ще кілька десятків були перекриті через підтоплення і загрозу зсувів.