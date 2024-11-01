На заході Норвегії внаслідок сильного шторму обвалився міст та підтоплені дороги

Внаслідок негоди на південному заході Норвегії обвалився міст, десятки доріг перекриті і більше сотні людей змушені були евакуюватися.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NRK.

Внаслідок шторму "Якоб", що накрив Норвегію 31 жовтня, найбільше постраждали райони на південному заході.

Особливо великої шкоди негода завдала у комуні Улленсванг, що західніше Бергена. На одній з місцевих доріг через підвищення рівня води обвалився міст, по якому проходить автомобільна дорога. В іншому місці є загроза обвалу мосту.

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Jon Skålheim

У містечку Кінсарвік багато мешканців та заклади залишилися без водопостачання та електроенергії.

Близько 50 мешканцям містечка Одда і понад 20 будинків в Утне довелось евакуюватися. Частина будинків в Одді через підвищення рівня води опинилися на "острові".

Photo: Einar Riise

Підтопило також місцевий готель, рівень води на цокольному поверсі сягав метра.

Benjamin René Dyrdal / NRK

Також евакуювали близько сотні людей у муніципалітеті Ордал.

Загалом у районі перекрили 29 доріг через підтоплення та загрозу зсувів ґрунту. Мешканцям порадили відкласти усі поїздки, а якщо це неможливо – стежити за оголошеннями та бути особливо обережними.

Jan Christian Jerving

Kenneth Bryn

Два тижні тому інший шторм з ураганним вітром призвів до проблем на дорогах та скасувань авіарейсів і поромів.

Нагадаємо, в Іспанії продовжують ліквідацію наслідків катастрофічної повені на південному заході країни, спричиненої дуже інтенсивними опадами. Кількість підтверджених загиблих перевищила 200.